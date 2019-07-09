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18:03, 9 июля 2019 123
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Рязанский пожарный создал канал на YouTube со съемкой от первого лица

Рязанский пожарный создал канал на YouTube со съемкой от первого лица

Рязанский пожарный создал канал со съемкой от первого лица. Ролики опубликованы на YouTube.

Видео записывается с экшн-камеры на шлеме пожарного.

На 9 июля на канале опубликовано шесть роликов, на обновления подписаны 117 человек.


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