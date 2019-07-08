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Фото: Правительство Рязанской области
В новую БСМП начали поставлять оборудование. Об этом в понедельник, 8 июля,
Для больницы закупят
В БСМП также поставили сантехническое и кухонное оборудование, мебель для пищеблока.
«В течение июля-августа в БСМП привезут оборудование для рентгенодиагностики (система с С-дугой, магнитно-резонансный томограф (МРТ), томограф компьютерный (РКТ), ангиографический комплекс)», — добавили в минздраве.
Комплекс зданий Городской клинической больницы скорой медицинской помощи начали возводить в конце 2016 года. В апреле в правительстве заявили, что строительство
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