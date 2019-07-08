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21:36, 8 июля 2019 323
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В новую БСМП начали поставлять оборудование

В новую БСМП начали поставлять оборудование

Фото: Правительство Рязанской области

В новую БСМП начали поставлять оборудование. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в рязанском минздраве.

Для больницы закупят около тысячи приборов. Уже поставили оборудование для гибкой эндоскопии, ультразвуковой диагностики, анестезии и реанимации (мониторы и аппараты искусственной вентиляции легких), а также физиотерапевтическое и диагностическое оборудование (электромиограф, аппарат для проведения инвазивного и не инвазивного исследования сердца). Его стоимость — более 200 тысяч рублей.

В БСМП также поставили сантехническое и кухонное оборудование, мебель для пищеблока.

«В течение июля-августа в БСМП привезут оборудование для рентгенодиагностики (система с С-дугой, магнитно-резонансный томограф (МРТ), томограф компьютерный (РКТ), ангиографический комплекс)», — добавили в минздраве.

Комплекс зданий Городской клинической больницы скорой медицинской помощи начали возводить в конце 2016 года. В апреле в правительстве заявили, что строительство завершено на 76 процентов.


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