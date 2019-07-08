В Ласкове в День семьи, любви и верности открыли памятник Петру и Февронии

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязанской области в День семьи, любви и верности открыли памятник князю Петру и княгине Февронии. Скульптуру установили в селе Ласково, на родине Февронии. Торжественное открытие, которое прошло в понедельник, 8 июля, посетили губернатор Николай Любимов и митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Николай Любимов выразил надежду, что памятник Петру и Февронии станет «знаковым местом» для рязанцев и гостей региона, «особенно для молодоженов и тех, кто хочет обрести семейное счастье и построить крепкие семейные отношения».
«Невероятная любовь и преданность двух святых Петра и Февронии стали примером для многих поколений. Святых широко почитают как покровителей нерушимости брака, как покровителей семьи. С надеждой и верой к ним обращаются тысячи православных верующих», — добавил глава региона.
Закладной камень на месте будущей скульптуры
«Мы хотим верить, что каждый зритель, который будет смотреть на эту композицию, почувствует то тепло, ту любовь и ласку, которую мы вкладывали в процессе создания этой работы. Нам хочется думать, что образы Петра и Февронии полюбятся рязанцам и гостям нашей земли», — добавил Василий Горбунов, сын скульптора.
Отметим, Борис Горбунов — автор скульптурной группы на площади Победы в Рязани, надгробия Федору Полетаеву (Генуя, Италия), памятников генералу Михаилу Скобелеву, Василию Маргелову, рязанской градоначальнице Надежде Чумаковой.
Скульптор
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сасовском районе автомобиль на высокой скорости улетел в кювет и перевернулся
|
cледующая новость →В Ермиши «десятка» столкнула в кювет «Приору». Фото
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.