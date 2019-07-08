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14:33, 8 июля 2019 1 148
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В Ласкове в День семьи, любви и верности открыли памятник Петру и Февронии

В Ласкове в День семьи, любви и верности открыли памятник Петру и Февронии

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязанской области в День семьи, любви и верности открыли памятник князю Петру и княгине Февронии. Скульптуру установили в селе Ласково, на родине Февронии. Торжественное открытие, которое прошло в понедельник, 8 июля, посетили губернатор Николай Любимов и митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Николай Любимов выразил надежду, что памятник Петру и Февронии станет «знаковым местом» для рязанцев и гостей региона, «особенно для молодоженов и тех, кто хочет обрести семейное счастье и построить крепкие семейные отношения».

«Невероятная любовь и преданность двух святых Петра и Февронии стали примером для многих поколений. Святых широко почитают как покровителей нерушимости брака, как покровителей семьи. С надеждой и верой к ним обращаются тысячи православных верующих», — добавил глава региона.

Закладной камень на месте будущей скульптуры установили ровно два года назад. Авторами памятника стали скульпторы Борис и Полина Горбуновы, а также архитектор Владимир Щеголев. «Создавать скульптуру для родного села Февронии — это было особенно сложной задачей, поскольку именно здесь Петр и Февронии впервые встретились, здесь начался их совместный жизненный путь», — сказала Полина Горбунова.

«Мы хотим верить, что каждый зритель, который будет смотреть на эту композицию, почувствует то тепло, ту любовь и ласку, которую мы вкладывали в процессе создания этой работы. Нам хочется думать, что образы Петра и Февронии полюбятся рязанцам и гостям нашей земли», — добавил Василий Горбунов, сын скульптора.

Отметим, Борис Горбунов — автор скульптурной группы на площади Победы в Рязани, надгробия Федору Полетаеву (Генуя, Италия), памятников генералу Михаилу Скобелеву, Василию Маргелову, рязанской градоначальнице Надежде Чумаковой.

Скульптор умер в августе 2018 года. Ему было 80 лет.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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