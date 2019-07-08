В Кольчугинском районе «Сузуки» врезалась в жилой дом

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В Кольчугинском районе иномарка врезалась в жилой дом. Серьезное ДТП произошло вечером в субботу, 6 июля, в деревне Сукманиха, пишут «
По информации полицейских, за рулем Suzuki находился 34-летний мужчина. Он нарушил скоростной режим и съехал с проезжей части. После этого машина влетела в металлический забор, который расположен у дороги, а затем опрокинулась на жилой дом.
Отмечается, что водитель получил многочисленные ушибы.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.