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Фото: Издательство «Пресса»
В сараевской аптеке умер 48-летний житель Рязанского района. Об этом сообщило ИД «
Как позже выяснилось, он житель села Дубровичи Рязанского района. Прибывшим на место происшествия медикам осталось только констатировать смерть.
Как сообщили в МО МВД России «Сараевский», тело отправили в морг для выяснения причин смерти.
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