В День физкультурника в Калуге перекроют площадь

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Праздник устроят 10 августа. Из-за массовых мероприятий с 9:00 до 14:0 проехать нельзя будет по участку от улицы Кирова до улицы Суворова.
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