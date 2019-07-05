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Столкновение двух легковушек в центре Рязани попало на видео. Запись опубликована на Youtube-канале «
Авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского в четверг, 4 июля.
О наличии пострадавших не сообщается.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.