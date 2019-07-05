В Рязани осудят насильников двух женщин

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В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых мужчин, обвиняемых в
Следствие установило, что поздно вечером 4 апреля 2019 года недалеко от железнодорожной станции Дягилево на улице Магистральной двое неизвестных 1984 и 1979 годов рождения напали на женщину, которая шла с электрички. Злоумышленники ограбили ее — забрали деньги, телефон и золотые украшения. Один из них также совершил насильственные действия сексуального характера.
Второй случай произошел поздно вечером 8 апреля 2019 года недалеко от станции Лагерная в районе поселка Ворошиловка.
Напав на девушку, мужчины ограбили ее, затем изнасиловали и «совершили иные насильственные действия сексуального характера».
Следствие выдвинуло несколько версий случившегося. В качестве приоритетной рассматривалась версия о том, что преступления совершили одними и теми же лицами. Также следователи предположили, что злоумышленники могли ранее отбывать наказание за аналогичные преступления.
Выяснилось, что мужчины недавно освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершенные ими тяжкие и особо тяжкие преступления.
Оба признали вину в преступлениях. Их заключили под стражу.
Уголовное дело, возбужденное по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), части 1, пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и пункта «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), направили в суд.
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