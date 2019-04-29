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В Рязани ограбили и изнасиловали двух женщин, сообщил
По данным следствия, поздно вечером 4 апреля недалеко от железнодорожной станции Дягилево на улице Магистральной двое неизвестных напали на женщину, которая шла с электрички. У нее забрали деньги, телефон и золотые украшения, после этого один из них изнасиловал пострадавшую.
Аналогичный случай произошел ночью 8 апреля возле железнодорожной станции Лагерная в районе Ворошиловки.
Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались ранее неоднократно судимые рязанцы, 1984 и 1979 годов рождения. Оба недавно освободились из мест лишения свободы.
Следователи предполагают, что подозреваемые могут причастны и к другим преступлениям, по поводу которых рязанцы не обращались в полицию.
«Следует учесть, что при совершении подобного рода преступлений потерпевшие могут быть подвергнуты риску заражения заболеваниями, передающимися половым путем, ВИЧ-инфицированию», — отметили в следкоме.
Потерпевшим рязанцам предложили сообщить об этом в следственный отдел по телефонам: 8 (4912)34-02-80,
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