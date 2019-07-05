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Рязанского педофила начали искать в Липецкой области. Об этом
Днем 28 июня на улице Голенчинской в Рязани неизвестный
Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы с залысиной. В момент нападения он был одет в рубаху с коротким рукавом в крупную клетку синего цвета на белом фоне, заправленную в джинсы синего цвета, вытертые к центру на всю длину штанин.
На педофиле были очки с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы
Всех, кто знает что-то о мужчине, просят позвонить по телефонам:
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.