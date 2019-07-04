В Рязани 39 выпускников получили сто баллов по ЕГЭ

39 рязанских выпускников получили сто баллов по ЕГЭ. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина на брифинге, в четверг, 4 июля.

Так, среди стобалльников — 17 получили высший балл по русскому языку, двое — по профильной математике, двое — по истории, пятеро — по физике, десять — по химии, двое — по информатике и один по литературе. Помимо этого, четверо одиннадцатиклассников получили высшие баллы сразу по двум предметам.

Щетинкина отметила, что по сравнению с прошлым годом, стобалльников в области оказалось больше. Также увеличилось количество предметов, за которые выпускники получили максимальные баллы.

Одиннадцатиклассники показали чуть более слабые результаты по русскому языку, зато результаты по профильной математике были лучше.

«Впервые в регионе есть стобалльники по химии — их десять человек, по профильной математике два человека получили 100 баллов. Для нас это очень хороший результат», — сказала Щетинкина.

Кроме того, министр рассказала, что по итогам прошедшего года 450 выпускников получили медали «За особые успехи в учении», а также 246 выпускников наградили знаком губернатора «За успехи в учении».

Отметим, что в этом году выпустилось около 14 тысяч выпускников. Из них 4 590 — из 11 класса и 9 972 человека из 9 класса.