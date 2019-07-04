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17:34, 4 июля 2019 242
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Мэрия через суд требует снести самострой на Московском шоссе

Мэрия через суд требует снести самострой на Московском шоссе

Мэрия через суд требует снести самострой на Московском шоссе. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда Рязанской области.

Ответчиком по делу выступает ООО «Ноев ковчег».

Предварительное заседание по делу назначили на 5 августа.

Напомним, незаконная стройка ведется между заправкой и автосервисом. По информации RZN.info, там намерены разместить новый автосалон.

Позже выяснилось, что компания ООО «Ноев ковчег» обращалась в мэрию на получение строительства офисного центра, но позже свое заявление отозвала.


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