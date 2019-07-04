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Мэрия через суд требует снести самострой на Московском шоссе. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда Рязанской области.
Ответчиком по делу выступает ООО «Ноев ковчег».
Предварительное заседание по делу назначили на 5 августа.
Напомним, незаконная стройка
Позже выяснилось, что компания ООО «Ноев ковчег»
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