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20:50, 4 июля 2019 791
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Лаборант рязанского кожвендиспансера заняла первое место во всероссийском конкурсе

Лаборант рязанского кожвендиспансера заняла первое место во всероссийском конкурсе

Лаборант рязанского кожвендиспансера заняла первое место во всероссийском конкурсе, сообщил сайт регионального минздрава.

Итоги конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» подвели 28 июня 2019 года.

В номинации «Лучший лаборант» первое место заняла Абакумова Ольга Викторовна — фельдшер-лаборант Центральной серологической лаборатории кожно-венерологического диспансера.

Всего поступила 331 конкурсная работа по восьми номинациям из 56 городов России.


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