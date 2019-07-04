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Лаборант рязанского кожвендиспансера заняла первое место во всероссийском конкурсе, сообщил сайт регионального минздрава.
Итоги конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» подвели 28 июня 2019 года.
В номинации «Лучший лаборант» первое место заняла Абакумова Ольга Викторовна — фельдшер-лаборант Центральной серологической лаборатории кожно-венерологического диспансера.
Всего поступила 331 конкурсная работа по восьми номинациям из 56 городов России.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.