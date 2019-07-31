В субботу одну из улиц Калуги перекроют из-за ремонта

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В субботу, 3 августа, улицу Малоярославецкую в Калуге перекроют. Об этом
Движение с 9:00 до 19:00 ограничат у домов №№3 и 8. В это время рабочие будут ремонтировать сеть теплоснабжения.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.