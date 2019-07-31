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18:25, 31 июля 2019 184
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В Рязани появятся три хоккейные коробки

В Рязани появятся три хоккейные коробки

В Рязани появятся три хоккейные коробки. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Первый корт установят около центра детского творчества «Приоксий» на улице Октябрьской № 37.

Площадку оборудуют баскетбольной стройкой, освещением, покрытием из резиновой крошки и лавочками.

Еще одна появится на улице Магистральной (Счастливое детство). Корт оснастят баскетбольными стойками и хоккейными воротами.

Кроме того, хоккейный корт с воротами, баскетбольными стойками и покрытием из резиновой крошки установят около дома № 12 улице Великанова.

Стоимость площадок оценивается в шесть миллионов рублей.


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