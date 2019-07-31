После пожара на комбайновом заводе в Рязани проверили чистоту воздуха

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Известно, что на территории предприятия горел цех по производству жидкости для розжига. Сигнал о
После пожара специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» отобрали пробы атмосферного воздуха в зоне жилой застройки.
Превышений ПДК вредных загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировали.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.