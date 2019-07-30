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21:03, 30 июля 2019 342
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Пожарные показали, как тушили комбайновый завод в Рязани

Пожарные показали, как тушили комбайновый завод в Рязани

Пресс-служба рязанского ГУ МЧС показала, как тушили цех комбайнового завода в Рязани.

Возгорание произошло утром во вторник, 30 июля. Его площадь составила 500 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

С огнем боролся 51 человек при помощи 17 единиц техники.

Ранее RZN.info публиковал кадры пожара, снятые с высоты.

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