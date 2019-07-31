RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Подростки сложили венки у памятника на площади Победы, чтобы покататься на скейте. Об этом очевидец сообщила «ВКонтакте».
«Сложили венки горкой, которые поставлены в знак памяти воинам, которые нас защищали, и прыгают через них на скейтах», — написала автор сообщения.
Отметим, что на фото изображен подросток с самокатом, а не скейтбордом.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани появятся три хоккейные коробки
|
cледующая новость →В четверг рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Адреса
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.