Эксперты сравнили Сорокину с Чумаковой

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Фото: Администрация Рязани
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование за июнь и июль по оценке деятельности мэров столиц регионов.
Эксперты отметили, что и.о. мэра Рязани Елена Сорокина работает в стиле легендарной градоначальницы Надежды Чумаковой, которая возглавляла областной центр 23 года.
«Как и Чумакова, Сорокина трудится почти без выходных, много времени проводит на территории города, лично изучая все проблемные направления и контролируя процесс их устранения», — говорится в исследовании.
При этом составители рейтинга называют Сорокину временной фигурой до завершения конкурса на нового мэра.
В списке из 88 человек Елена Сорокина дебютировала на 77-м месте. Напомним, на посту и.о. мэра она сменила Срегея Карабасова, который находится в СИЗО.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.