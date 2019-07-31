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10:23, 31 июля 2019 3 077
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Эксперты сравнили Сорокину с Чумаковой 2

Эксперты сравнили Сорокину с Чумаковой

Фото: Администрация Рязани

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование за июнь и июль по оценке деятельности мэров столиц регионов.

Эксперты отметили, что и.о. мэра Рязани Елена Сорокина работает в стиле легендарной градоначальницы Надежды Чумаковой, которая возглавляла областной центр 23 года.

«Как и Чумакова, Сорокина трудится почти без выходных, много времени проводит на территории города, лично изучая все проблемные направления и контролируя процесс их устранения», — говорится в исследовании.

При этом составители рейтинга называют Сорокину временной фигурой до завершения конкурса на нового мэра.

В списке из 88 человек Елена Сорокина дебютировала на 77-м месте. Напомним, на посту и.о. мэра она сменила Срегея Карабасова, который находится в СИЗО.


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