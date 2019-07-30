Рязанке с восемью детьми подарили корову, о которой она просила в соцсетях

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Жительнице Рязанской области Людмиле Попковой подарили корову, о которой просила в соцсетях. Об этом во вторник, 30 июля, RZN.info сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Животное матери восьмерых детей вручил местный предприниматель из собственной фермы.
Напомним, жительница села Просечье Александро-Невского района
Женщина пожаловалась, что долгое время не может устроиться на работу.
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