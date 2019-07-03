Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:04, 3 июля 2019 217
 0    0

В Рязанской области разыскивают педофила

В Рязанской области разыскивают педофила

Днем 28 мая на улице Голенчинской в Рязани мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю рязанку. Фоторобот подозреваемого опубликован на сайте регионального СУ СКР.

Приметы неустановленного мужчины: на вид 55-60 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы с залысиной, в момент нападения на лице были очки для зрения с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы. Был одет в рубаху с коротким рукавом в крупную клетку синего цвета на белом фоне, заправленную в джинсы синего цвета, вытертые к центру на всю длину штанин.

Следствие просит всех, кто обладает какой-либо информацией о личности мужчины обратиться в Железнодорожный следственный отдел по телефону: 8 (4912) 96-09-63 или в отдел криминалистики следственного управления: 8 (4912) 21-81-69.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 714
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 40 308
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 545
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 051
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 846
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум