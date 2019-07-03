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В Рязани задержали четверых школьников, взламывавших офисы и магазины. Об этом сообщил
Некоторое время назад в ОМВД России по Советскому району Рязани поступило сообщение о том, что глубокой ночью неизвестные взломали пластиковую дверь и проникли в офис на улице Соборной. Злоумышленники похитители три ноутбука, фотоаппарат и мобильный телефон — всего на сумму более 90 тысяч рублей.
Позднее аналогичная кража произошла на Первомайском проспекте. Там они украли кассовый аппарат с десятью тысячами рублей и четыре пары кроссовок.
Оперативники предположили, что эти злоумышленники причастны и к трем кражам со взломом в Московском районе Рязани.
Четверых подозреваемых задержали. У двоих из них при себе имелись маски. Полицейские установили причастность компании к кражам. Злоумышленниками оказались трое несовершеннолетних — учащихся школ, а также их 20-летний неработающий приятель.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.