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18:53, 3 июля 2019 384
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В Рязани задержали четверых школьников, взламывавших офисы и магазины

В Рязани задержали четверых школьников, взламывавших офисы и магазины

В Рязани задержали четверых школьников, взламывавших офисы и магазины. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Некоторое время назад в ОМВД России по Советскому району Рязани поступило сообщение о том, что глубокой ночью неизвестные взломали пластиковую дверь и проникли в офис на улице Соборной. Злоумышленники похитители три ноутбука, фотоаппарат и мобильный телефон — всего на сумму более 90 тысяч рублей.

Позднее аналогичная кража произошла на Первомайском проспекте. Там они украли кассовый аппарат с десятью тысячами рублей и четыре пары кроссовок.

Оперативники предположили, что эти злоумышленники причастны и к трем кражам со взломом в Московском районе Рязани.

Четверых подозреваемых задержали. У двоих из них при себе имелись маски. Полицейские установили причастность компании к кражам. Злоумышленниками оказались трое несовершеннолетних — учащихся школ, а также их 20-летний неработающий приятель.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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