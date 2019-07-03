В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

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В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщил
О проблемах также сообщили пользователи мессенджера WhatsApp. 82% жалоб поступило из-за проблем с отображением картинок в Facebook, 10% сообщений коснулись работы новостной ленты, а еще 6% пользователей отметили сбои при входе в систему.
При этом больше всего проблем с работой соцсети зафиксировали в США, Западной Европе, Сингапуре, Перу и Бразилии.
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