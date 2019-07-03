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13:58, 3 июля 2019 148
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В День любви, семьи и верности в Ласкове откроют памятник Петру и Февронии

В День любви, семьи и верности в Ласкове откроют памятник Петру и Февронии

В День любви, семьи и верности в Ласкове откроют памятник Петру и Февронии Муромским. Об этом сообщил сайт епархии.

Торжества начнутся в 8:00 с литургии в часовне благоверных князей. Ее возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В 9:30 в Ласкове начнется концерт.

В 11:00 откроют и освятят памятник Петру и Февронии. Камень в его основание заложили в 2017 году.

В прошлом году памятник супругам открыли в Рыбновском районе.

Фото RuTraveller


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