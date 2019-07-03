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В День любви, семьи и верности в Ласкове откроют памятник Петру и Февронии Муромским. Об этом
Торжества начнутся в 8:00 с литургии в часовне благоверных князей. Ее возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В 9:30 в Ласкове начнется концерт.
В 11:00 откроют и освятят
В прошлом году памятник супругам
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.