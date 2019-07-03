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13:30, 3 июля 2019 246
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В центре Рязани начали наносить вафельную разметку

В центре Рязани начали наносить вафельную разметку

В центре Рязани начали наносить вафельную разметку. Первым перекрестком в Рязани с таким типом движения станет пересечение Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.

Разметка необходима, чтобы фиксировать нарушения на пересечении дорог. Те автомобили, которые двигаются прямо, не должны останавливаться на зоне с вафельной разметкой, чтобы не мешать проезду других машин. Сумма штрафа за такое нарушение составит тысяча рублей.

При этом автомобили, которые намерены повернуть с перекрестка налево или направо, могут задержаться на размеченной зоне.

Напомним, ранее Николай Любимов сообщил о том, что в Рязани появится вафельная разметка.

«Вопрос по изменению организации дорожного движения на пересечении улицы Дзержинского и Первомайском проспекте планируется решить одновременно с нанесением нового вида разметки, которая будет запрещать выезд на загруженный перекресток», — говорится в сообщении.


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