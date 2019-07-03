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В центре Рязани начали наносить вафельную разметку. Первым перекрестком в Рязани с таким типом движения станет пересечение Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.
Разметка
При этом автомобили, которые намерены повернуть с перекрестка налево или направо, могут задержаться на размеченной зоне.
Напомним, ранее Николай Любимов сообщил о том, что в Рязани
«Вопрос по изменению организации дорожного движения на пересечении улицы Дзержинского и Первомайском проспекте планируется решить одновременно с нанесением нового вида разметки, которая будет запрещать выезд на загруженный перекресток», — говорится в сообщении.
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