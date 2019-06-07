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В этом году в Рязани появится «вафельная» разметка. Об этом сообщается в ответе мэрии на
«Вопрос по изменению организации дорожного движения на пересечении улицы Дзержинского и Первомайском проспекте планируется решить одновременно с нанесением нового вида разметки, которая будет запрещать выезд на загруженный перекресток», — говорится в сообщении.
Также планируется рассмотреть вопрос по изменению направления движения по полосам на улице Дзержинского, чтобы можно было поворачивать налево с двух полос на Первомайский проспект.
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