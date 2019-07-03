Шойгу заявил о выживших после пожара на подлодке

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С российской подлодки, где 1 июля произошел пожар, удалось эвакуировать часть персонала. Об этом сообщил «
В частности, по его словам, на борту был гражданский специалист, которого эвакуировали первым.
Сколько всего человек находилось на борту не уточняется.
Напомним, ранее стало известно о том, что на глубоководном аппарате ВМФ России
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