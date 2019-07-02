На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

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14 моряков-подводников погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России. Об этом сообщил «
Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ. Моряки погибли из-за отравления продуктами горения.
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