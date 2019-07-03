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15:50, 3 июля 2019 255

«Рязаньавтодор» досрочно отремонтировал десятикилометровый участок дороги в Старожиловском районе

«Рязаньавтодор» досрочно отремонтировал десятикилометровый участок дороги в Старожиловском районе

АО «Рязаньавтодор» досрочно сдал в эксплуатацию десятикилометровый участок дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» в Старожиловском районе.

«В ходе ремонтных работ произведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, укладка нового асфальта, укрепление обочин щебнем», — рассказали специалисты.

Также на этом дорожном участке нанесли разметку, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и остановки общественного транспорта.

Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время «Рязаньавтодор» начал подготовительные работы по капитальному ремонту дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» в Пронском районе. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — август 2019 года.


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