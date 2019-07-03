«Рязаньавтодор» досрочно отремонтировал десятикилометровый участок дороги в Старожиловском районе

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АО «Рязаньавтодор» досрочно сдал в эксплуатацию десятикилометровый участок дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» в Старожиловском районе.
«В ходе ремонтных работ произведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, укладка нового асфальта, укрепление обочин щебнем», — рассказали специалисты.
Также на этом дорожном участке нанесли разметку, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и остановки общественного транспорта.
Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В настоящее время «Рязаньавтодор» начал подготовительные работы по капитальному ремонту дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» в Пронском районе. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — август 2019 года.
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