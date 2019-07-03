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Подрядчик показал ремонт дороги, соединяющей Рязань с тремя областями. ГК «Альянс» отремонтирует около десяти километров трассы Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.
«На объекте работают две дорожные фрезы, что значительно уменьшает время ремонта, — отметили в
Дорожники планируют «провести холодную регенерацию, сделать выравнивание и уложить новую дорожную одежду». Они также укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы и установят новые дорожные знаки.
Ремонт
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