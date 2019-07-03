Между Старожиловом и Пронском завершили ремонт дороги за 60 миллионов рублей

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Подрядчик отремонтировал дорогу между Старожиловом и Пронском. На десятикилометровый участок потратили более 60 миллионов рублей,
На дороге Акулово — Старожилово срезали старый асфальт, положили выравнивающий слой и новое покрытие. Дорожники также установили новые знаки и заменили павильоны на автобусных остановках.
Ремонт проводили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Фото регионального минтранса
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.