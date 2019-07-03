Цифровая экономика и бережливое производство. В Рязанском госуниверситете открыли новые направления подготовки

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязанском госуниверситете имени Есенина открыли новые направления подготовки. Об этом рассказали журналисты телеканала «
В вузе появились четыре новых профиля: «География и английский язык», «Математика и экономическое образование», «Цифровая экономика» и «Производственная инноватика и бережливое производство». Всего на очной форме обучения бакалавриата — 48 направлений подготовки.
Документы абитуриентов принимают с 20 июня. Отмечается, что в этом году в университете 462 бюджетных места.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.