За неделю в Рязани подешевели картофель и морковь

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За неделю, с 23 по 29 июля, в Рязани на 8,5% подешевел картофель. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
Незначительно подорожали капуста белокочанная, мука пшеничная, крупа гречневая-ядрица, масло сливочное, куры охлажденные и мороженые.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.