В Рязани из окна выпала женщина

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В понедельник, 29 июля, на улице Матросова из третьего этажа высотки выпала 50-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
По информации собственного источника, пьяную женщину насильно закрыли дома. Она пыталась выбраться из квартиры.
Бригада скорой прибыла на место через восемь минут после происшествия. Пострадавшую доставили в ОКБ. Угрозы жизни нет. Состояние средней степени тяжести.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.