В Рязани рабочего придавило трубами

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 29 июля, рабочего одного из предприятий Рязани придавило трубами. Его госпитализировали в БСМП, сообщили RZN.info в региональном минздраве.
43-летний мужчина попал в больницу с травмами средней степени тяжести. Он находится в сознании.
По данным ведомства, пациенту предстоит длительное лечение.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.