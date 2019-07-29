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18:00, 29 июля 2019 117
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В Рязани рабочего придавило трубами

В Рязани рабочего придавило трубами

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 29 июля, рабочего одного из предприятий Рязани придавило трубами. Его госпитализировали в БСМП, сообщили RZN.info в региональном минздраве.

43-летний мужчина попал в больницу с травмами средней степени тяжести. Он находится в сознании.

По данным ведомства, пациенту предстоит длительное лечение.


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