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17:42, 29 июля 2019 100
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В полиции опровергли нападение с ножом в лифте многоэтажки в Песочне

В полиции опровергли нападение с ножом в лифте многоэтажки в Песочне

В полиции опровергли нападение с ножом в лифте многоэтажки в Песочне. Как сообщили RZN.info в пресс-службе ведомства, в воскресенье, 28 июля, поступил вызов от жителей дома №27 корпус 3 по улице Зубковой.

Приехавшие на место полицейские никаких правонарушений не обнаружили.

Ранее в сети появилось сообщение, что в Песочне мужчина напал на людей в лифте с ножом.


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