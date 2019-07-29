Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:46, 29 июля 2019 118
 0    0

В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию

В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию

Ущерб компании Georgian Airways («Грузинские авиалинии») от запрета полетов в Россию составил 25 млн долларов. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Там отметили, что 80% уже реализованных билетов вернули. Также резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты.

В общей сумме компания потеряла 25 млн долларов. Менеджмент Georgian Airways обратился к правительству страны, власти решили частично компенсировать ущерб.

Российские авиакомпании потеряли около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию Напомним, Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией в июне.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 16 952
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 13 605
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
17:30, 16 июля 2019 13 240
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
22:09, 25 июля 2019 12 696
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 775
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум