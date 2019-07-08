Российские авиакомпании потеряли около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию

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Минтранс оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в три миллиарда рублей. Об этом сообщил
При оценке потерь, сообщил Дитрих, учитывались как прямые убытки, так и часть упущенной выгоды. Речь идет об «очень предварительной оценке», подчеркнул он.
Российским авиакомпаниям пообещали компенсировать потери из федерального бюджета.
Напомним, ранее Путин
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