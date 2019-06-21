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Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом написал
Президент поручил кабмину оказать находящимся в Грузии россиянам помощь по возвращению в РФ с учетом приостановки авиасообщения.
«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в документе.
Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано «на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
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