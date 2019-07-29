Опубликована программа фестиваля «Небо России-2019»

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Организаторы фестиваля «Небо России-2019» опубликовали подробную программу.
Открытие запланировано на вечер 13 августа, вечернее свечение аэростатов — на вечер 17 августа.
Вход на фестиваль свободный.
Информацию о месте старта каждого спортивного полета и маршрут будут публиковать в группе «
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.