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16:55, 29 июля 2019 229
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Двоих рязанцев задержали за мошенничество в сети

Двоих рязанцев задержали за мошенничество в сети

27-летнего рязанца и его 32-летнюю родственницу задержали за мошенничество в сети. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что злоумышленники опубликовали в интернете объявление о продаже машины, а когда им позвонил потенциальный покупатель — житель Екатеринбурга — попросили 130 тысяч в качестве задатка. При этом женщина сослалась на то, что им срочно нужны деньги на лечение ребенка.

26-летний пострадавший перевел деньги, после чего объявление из интернета удалили, а «продавцы» перестали выходить на связь.

Подозреваемых разыскали, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

«Сотрудники полиции предполагают, что задержанные причастны к другим аналогичным мошенничествам. Проводится проверка», — говорится в сообщении.


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