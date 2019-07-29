Двоих рязанцев задержали за мошенничество в сети

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27-летнего рязанца и его 32-летнюю родственницу задержали за мошенничество в сети. Об этом сообщила
Известно, что злоумышленники опубликовали в интернете объявление о продаже машины, а когда им позвонил потенциальный покупатель — житель Екатеринбурга — попросили 130 тысяч в качестве задатка. При этом женщина сослалась на то, что им срочно нужны деньги на лечение ребенка.
26-летний пострадавший перевел деньги, после чего объявление из интернета удалили, а «продавцы» перестали выходить на связь.
Подозреваемых разыскали, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
«Сотрудники полиции предполагают, что задержанные причастны к другим аналогичным мошенничествам. Проводится проверка», — говорится в сообщении.
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