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10:09, 26 июля 2019 1 284
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Зарабатывали от ста тысяч в день. В Солотче задержали банду цыган-мошенников

Зарабатывали от ста тысяч в день. В Солотче задержали банду цыган-мошенников

В Солотче задержали банду цыган-мошенников. Спецоперация прошла поздним вечером в четверг, 25 июля, сообщил RZN.info собственный источник.

Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН обезвредили троих мужчин, которых подозревают в мошенничестве. У каждого из них обнаружили десятки сим-карт.

Считается, что они обманывали жителей со всей России: например, давали объявления на «Авито» о продаже практически новой машины по низкой цене, а когда покупатель находился, просили перевести задаток — несколько тысяч рублей. Жертва соглашалась на это, через некоторое время «продавец машины» вновь просил перевести деньги, гораздо более крупную сумму, объясняя это «болезнью жены» и «безвыходной ситуацией».

Также мошенники не брезговали и уже «проверенной» схемой. Они звонили пожилым людям и говорили, что их ребенок сбил на машине человека, и требовали деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Недостатка тех, кто попадался на уловки мошенников, не было. Так, по данным RZN.info, только один из задержанных за 25 июля заработал порядка 100 тысяч рублей.


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