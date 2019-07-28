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Многодетная рязанка попросила подарить ее семье корову, чтобы прокормить восьмерых детей. Об этом рассказал Mash.
Как рассказала Людмила Попкова, в ее семье пять девочек и три мальчика. Сейчас семью обеспечивает муж. Женщина сказала, что долгое время не может устроиться на работу.
В хозяйстве у Попковых есть куры и поросята, а корова умерла семь лет назад.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.