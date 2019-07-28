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22:07, 28 июля 2019 394
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Многодетная рязанка попросила подарить ее семье корову, чтобы прокормить восьмерых детей

Многодетная рязанка попросила подарить ее семье корову, чтобы прокормить восьмерых детей

Многодетная рязанка попросила подарить ее семье корову, чтобы прокормить восьмерых детей. Об этом рассказал Mash.

Как рассказала Людмила Попкова, в ее семье пять девочек и три мальчика. Сейчас семью обеспечивает муж. Женщина сказала, что долгое время не может устроиться на работу.

В хозяйстве у Попковых есть куры и поросята, а корова умерла семь лет назад.


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1 день назад
Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

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