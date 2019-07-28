«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей

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В России начали продавать новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» на базе Lada 4×4.Производитель установил цену в 1,2 миллиона рублей, пишет «
На данный момент выпущено семь экземпляров «Сталкера», один из них уже продали.
Купить внедорожник пока можно только у дилера Lada в Тольятти, либо напрямую у производителя.
Машины вскоре появятся в дилерских центрах в других городах России.
Общий тираж составит 150 автомобилей.
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