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16:10, 27 июля 2019 1 550
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В Рязани поезд насмерть сбил мужчину

В Рязани поезд насмерть сбил мужчину

В ночь на субботу, 27 июля, в Рязани поезд Самара-Москва насмерть сбил мужчину. Об этом RZN.info сообщили в региональном управлении СК на транспорте.

Инцидент произошел около станции «Жилые дома». Мужчина переходил железнодорожные пути и его сбил поезд.

Пострадавший скончался на месте происшествия, его личность устанавливается.

По факту произошедшего проводится проверка.


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