В Рязани поезд насмерть сбил мужчину

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В ночь на субботу, 27 июля, в Рязани поезд Самара-Москва насмерть сбил мужчину. Об этом RZN.info сообщили в региональном управлении СК на транспорте.
Инцидент произошел около станции «Жилые дома». Мужчина переходил железнодорожные пути и его сбил поезд.
Пострадавший скончался на месте происшествия, его личность устанавливается.
По факту произошедшего проводится проверка.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.