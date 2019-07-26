Владимирцам предложили поучаствовать в фотоконкурсе в честь Дня города

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Горожанам предложили поучаствовать в фотоконкурсе «Я люблю Владимир». Об этом сообщает
Фотоконкурс проходит в
Итоги подведут в День города — 31 августа. Авторы самых креативных, ярких и необычных фото получат ценные подарки.
В прошлом году на конкурс прислали около 400 фотографий.
Фото с сайта администрации Владимира
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