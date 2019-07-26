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10:19, 26 июля 2019 219

Новый выпуск блога Романа Соловова расскажет об уникальном кирпиче «ЗИЛАРТ»

Новый выпуск блога Романа Соловова расскажет об уникальном кирпиче «ЗИЛАРТ»

Новый выпуск «Строительной кухни» — блога управляющего партнера кирпичной компании «Брикус» Романа Соловова — расскажет об уникальном клинкерном кирпиче завода ЛСР под названием «ЗИЛАРТ», который создали специально для строительства одноименного ЖК в центре Москвы.

Выпуск «Планета ЗИЛАРТ» опубликовали на YouTube 25 июля.

Жилой комплекс возвели в пяти километрах от Кремля — на месте завода имени Лихачева. В его создании использовали европейский опыт редевелопмента — преобразования бывших промышленных зон в центры притяжения городского бизнеса и культуры.

«ЗИЛАРТ» — это комплексная застройка бизнес-класса, состоящая из семи очередей или лотов, каждый из которых проектировал отдельный архитектор. Объект находится на полуострове и представляет собой «город в городе» с парками, музейными и образовательными комплексами.

Коллекцию клинкерного кирпича «ЗИЛАРТ» разработали специально для строительства одноименного жилого комплекса в соответствии с требованиями его архитекторов. В ассортименте представлены разные форматы 25 вариантов оттенков цвета, изготовленные из смесей редкой тугоплавкой кембрийской глины. Кирпич имеет марку прочности М300, морозостойкость F100, водопоглощение 3%.

Кирпич «ЗИЛАРТ» выпустили ограниченной серией, однако его пока можно приобрести: в рамках акции цена за штуку — от 20 рублей. По вопросу покупки нужно обращаться к Роману Соловову.

Кроме того, подписчикам канала «Строительная Кухня» предоставляется дополнительная скидка 5%.


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