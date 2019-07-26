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15:10, 26 июля 2019 132
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На рязанские дороги выделят полмиллиона из федерального бюджета

На рязанские дороги выделят полмиллиона из федерального бюджета

В 2019 году из федерального бюджета планируют выделить 503,5 миллиона рублей на ремонт и строительство дорог в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Как сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, 481,5 миллионов планируют направить на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в пределах города.

Список дорог:

  • от Голенчинского шоссе до улицы Телевизионной;
  • от пересечения улицы Черновицкая и улицы Щорса до Ряжского шоссе;
  • от улицы Качевской до поселка Качево и по поселку Качево;
  • участки дорог по Касимовскому шоссе, улице Советской Армии, улице Большой, улице Зубковой, улице Забайкальской, улице Промышленной, улице Гоголя, улице Юбилейной и Московскому шоссе;
  • моста через Лыбедь на улице Ленина.

22 миллиона планируется направить на строительство автодороги «Шацк — Касимов» на участке обхода вокруг Сасова с путепроводом через железную дорогу и мостом через реку Сасовка.

Общая сумма с учетом внесенных изменений составит 152 миллиона рублей.

Сроки получения средств определит правительство России, отметил Андрей Макаров.


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