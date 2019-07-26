На рязанские дороги выделят полмиллиона из федерального бюджета

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В 2019 году из федерального бюджета планируют выделить 503,5 миллиона рублей на ремонт и строительство дорог в Рязанской области. Об этом сообщил
Как сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, 481,5 миллионов планируют направить на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в пределах города.
Список дорог:
22 миллиона планируется направить на строительство автодороги «Шацк — Касимов» на участке обхода вокруг Сасова с путепроводом через железную дорогу и мостом через реку Сасовка.
Общая сумма с учетом внесенных изменений составит 152 миллиона рублей.
Сроки получения средств определит правительство России, отметил Андрей Макаров.
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