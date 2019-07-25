В Калуге осудили мужчину, трижды изнасиловавшего дочь

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 25 июля, Обнинский горсуд рассмотрел дело мужчины, изнасиловавшего дочь. Об этом сообщили на
По материалам суда, в декабре 2018 года 42-летний обнинчанин трижды избил и изнасиловал 14-летнюю девочку, а также угрожал убить свою бывшую супругу.
Суд приговорил мужчину к 14 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.
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