У Центрального рынка Липецка ремонтируют трамвайные пути

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В четверг, 25 июля, Центрального рынка Липецка ремонтируют трамвайные пути. Об этом пишет
Из-за замены рельс на участке пути в районе Центрального рынка движение трамваев по маршруту №1 «Центральный рынок — ДП 6» и №1к «Центральный рынок — ул. Чехова» от остановки «Кольцо 9 микрорайона» до остановки «Центральный рынок» приостановлено.
Открыть движение планируется по окончании работ, около в 14.00.
На время ремонта путей по временной схеме «Центральный рынок — Кольцо 9 микрорайона» в прямом и обратном направлениях отправят автобус.
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