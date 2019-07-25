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14:17, 25 июля 2019 133
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У Центрального рынка Липецка ремонтируют трамвайные пути

У Центрального рынка Липецка ремонтируют трамвайные пути

В четверг, 25 июля, Центрального рынка Липецка ремонтируют трамвайные пути. Об этом пишет сайт администрации.

Из-за замены рельс на участке пути в районе Центрального рынка движение трамваев по маршруту №1 «Центральный рынок — ДП 6» и №1к «Центральный рынок — ул. Чехова» от остановки «Кольцо 9 микрорайона» до остановки «Центральный рынок» приостановлено.

Открыть движение планируется по окончании работ, около в 14.00.

На время ремонта путей по временной схеме «Центральный рынок — Кольцо 9 микрорайона» в прямом и обратном направлениях отправят автобус.


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